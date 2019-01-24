Кабмин: все "участники боевых действий" без ограничения по возрасту смогут получать соцстипендии

Кабинет Министров отменил возрастное ограничение участникам боевых действий при получении социальной стипендии. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Украинские новости.



Кроме того, документом расширяются категории получателей социальных стипендий и предоставляется право на их получение всем участникам боевых действий, в том числе лицам признанным пострадавшими участниками так называемой "революции достоинства", лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам "Операции Объединенных сил" и их детям. Также правительство предусмотрело выплату социальных стипендий за прошлый период, если ее несвоевременное назначение произошло не по вине студента.



Ранее социальную стипендию могли получать студенты-участники боевых действий до 23 лет. Размер социальной стипендии для обучающихся на первом и втором курсе вуза составляет 750 гривен, третьем-пятом – 1000 грн.

