Лагард указала Порошенко на необходимость ускорить реформы на Украине

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе в беседе с президентом Украины Петром Порошенко указала на необходимость ускорить реформы в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении главы фонда.

"Я подтвердила, что МВФ готов продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко. Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому [экономическому] росту, который необходим для повышения уровня жизни населения на устойчивой основе", - отметила она.



Лагард назвала конструктивной беседу с Порошенко, "во время которой обсуждались последние экономические события и перспективы для Украины, а также осуществление мер" по новой программе кредитования в рамках механизма stand-by.



Совет директоров МВФ 18 декабря 2018 года утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины на $3,9 млрд, рассчитанную на 14 месяцев. Фонд сделал это лишь после согласия правительства страны поднять цены на газ для населения на 23,5%. По сути, она заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, которая была рассчитана на $17,5 млрд и заканчивалась в марте 2019 года. За время ее действия Украина получила около $8,4 млрд, последний транш пришел в апреле 2017 года.

