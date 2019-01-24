Вакарчук подтвердил намерение идти в политику

Лидер популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук подтвердил, что планирует идти в политику.



Вакарчук, который в прошлом году заявлял, что намерен баллотироваться в президенты в 2019 году, часто упоминается в различных президентских рейтингах. Однако до сих пор он официально не объявлял о выдвижении на пост главы государства. Вакарчук в 2007-2008 годах был депутатом Верховной рады, однако решил досрочно сложить полномочия.



"Я в деле (об участии в политике. — Прим. ред.), и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо", — приводит слова Вакарчука сайт "ТСН.ua" украинского телеканала "1+1".



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ее политдвижение выдвинуло кандидатом на пост главы государства. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.

