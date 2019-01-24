Украинские моряки довольны условиями в СИЗО

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки, которые содержатся в московском СИЗО "Лефортово", не имеют никаких претензий к условиям содержания в изоляторе, они спокойно встретили Новый год, получили поздравления от близких, а администрация изолятора угостила их курицей-гриль, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.



Как сообщала ранее омбудсмен, трое из 24 задержанных украинских моряков, помещенных в СИЗО "Матросская тишина", почти полностью восстановились после полученных ранений.



"Я не всех 21 человек посетила, так как сейчас как раз время, когда приходят адвокаты, и целый ряд моряков работали вместе с адвокатами. Но я посетила весь командный состав и обычных моряков. В рамках содержания у них нет вообще никаких претензий - все довольны, все находятся в камерах по два человека, у всех холодильники, у всех телевизоры, большое количество еды, к ним поступают передачи, поэтому в этом плане никаких проблем у них нет", - рассказала Потяева журналистам по итогам посещения моряков.



По её словам, с точки зрения медицинского состояния задержанных - за долгое время их пребывания в СИЗО кто-то был простужен, кто-то имел жалобы на боли в желудке. "Но все они получили должное участие, необходимую помощь, и выразили признательность, что в полном объёме получили лечение", - пояснила уполномоченный.



Она подчеркнула, что отношения с сокамерниками у моряков также спокойные, "отметили они с сокамерниками Новый год: съели мандарины, администрация СИЗО испекла им курицу-гриль".



"Была высказана проблема: не все моряки получают письма из дома. Мы проработали эту тему, письма проходят цензуру, и как нам ответили сотрудники, если письмо не дошло, значит, оно не прошло цензуру по той или иной причине. Целый ряд моряков, большая часть из них, получают письма и получили поздравления к Новому году, поэтому никаких больших жалоб с этой точки зрения нет", - отметила омбудсмен.



Она подчеркнула, что на отношение сотрудников СИЗО украинские моряки также не жалуются.



"Все говорят, что к ним относятся очень хорошо, внимательно, и если есть какие-то просьбы, то они выполняются нормально. Выглядят все очень хорошо. Они все переведены в двухместные камеры, у всех есть, с кем общаться", - заключила она.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом действующего президента Украины в преддверии выборов.

