В Германии допустили возможность договориться о транзите газа через Украину

Достижение договорённости о продолжении после 2019 года транзита газа из РФ в ЕС через Украину возможно, заявил РИА Новости министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.



Он рассказал, что следил за прошедшим в Брюсселе в понедельник раундом трёхсторонних переговоров по газу на министерском уровне между Россией, Украиной и ЕК.



"У нас сейчас есть положительная повестка дня. Мое впечатление, что все стороны - российская, украинская и, конечно, Германия и ЕС, хотят достичь хороших и положительных результатов. Это по-прежнему сложный вопрос. Однако мы можем найти решение, которое позволило бы России экспортировать газ в Европу, которое бы позволило Украине иметь заверения для дальнейшего транзита через ее территорию", - сказал министр.



Он утвердительно ответил на вопрос, есть ли возможность достичь договорённости о продолжении транзита газа.



"Да. Но по-прежнему впереди у нас очень сложные переговоры. Германия будет содействовать этой трудной работе настолько хорошо, насколько мы можем. Мы играли конструктивную роль с начала (нынешнего этапа переговоров - ред.)" - добавил министр. Он рассказал, что находится в контакте со своими российскими, украинскими и брюссельскими коллегами. "И я по-прежнему надеюсь, что мы можем прийти к хорошему решению", - сказал он.



В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы - быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить обсуждения стороны договорились в мае. На Украине 31 марта пройдут президентские выборы.

