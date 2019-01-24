На Украине от переохлаждения пострадали уже более 1,5 тысяч людей, погибли 150

С 12 декабря 2018 года на Украине от переохлаждения пострадали 1650 человек. От холода умерло 150 людей. Только в течение 22 января от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду, 23 января.



"Всего за почти полтора месяца (с 12 декабря 2018 года) от холодовой травмы пострадали 1650 человек, 150 умерли (по заключению бюро судебно-медицинской экспертизы)", - говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения. В частности, поможет многослойность одежды (между слоями одежды образуется воздушная прослойка, который удерживает тепло), нужно обязательно поесть перед выходом на улицу; не носить металлические украшения, не курить на морозе и не пытаться согреться алкоголем.



В то же время, по состоянию на 8 января умерших от переохлаждения было 64. Таким образом, за две из-за холодов недели погибли 86 человек.



Также на сайте Минздрава раскрыли основные правила для профилактики обморожения. Уберечься от переохлаждения и обморожений помогут:



многослойность одежды: между слоями одежды образуется воздушная прослойка, которая удерживает тепло;



шапка и варежки - обязательно: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть;



обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, подходящей по размеру и не стеснять ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение;



движение: не стойте на месте, движения ускоряют кровообращение не дают замерзнуть;



сытость: обязательно поешьте перед выходом на улицу;



заходите в теплое помещение каждые полчаса: чувствуете жжение на коже - ищите, где согреться;



не носите металлические украшения: так вы избежите риска обморожения отдельных участков или холодовых травм;



не курите и не пытайтесь согреться алкоголем: курение уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а алкоголь только создает иллюзию тепла, а на самом деле приводит к огромной его потере;



теплое питье: планируете некоторое время быть на улице - возьмите с собой термос с чаем;



не будьте равнодушными к окружающим: подскажите адрес пункта обогрева тем, кто в этом нуждается.



