Западная диета может сделать восприимчивыми к пищевым инфекциям

Рацион, характеризующийся высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки (много красного мяса, обработанной, жареной, жирной пищи, сахара и очищенных зерновых), повышает риск листериоза - одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения, передает The Daily Mail.



Тесты на грызунах показали: потребление продуктов из Западной диеты влияло на состав микрофлоры, что повышало риск заражения листериозом (его вызывает бактерия Listeria monocytogenes). Листериоз может приводить к летальному исходу и особенно опасен для лиц с ослабленным иммунитетом.



Сотрудники Университета в Корке оценили влияние рациона на вероятность развития и протекание инфекций. Грызунов держали на диете с низким уровнем жира, на диете с высоким уровнем жира или на обычном корме для грызунов. Потом грызунов заразили, а через трое суток усыпили. Образцы печени, тонкого кишечника подвергли анализу, который должен был показать реакцию тела на диету и инфекцию.



Также проверялись образцы фекалий до и после основной фазы эксперимента (это показывало состав микрофлоры). Оказалось, соблюдение Западной диеты, даже столь короткое время, влияло и на иммунную систему, и на состав микрофлоры. Итак, количество бокаловидных клеток в кишечнике, которые являются мишенью для заражения бактериями Listeria, увеличилось.



Плюс, наблюдалась повышенная экспрессия особых генов (повышало риск развития ожирения), ослабление иммунитета. В целом изменения в работе клеток желудочно-кишечного тракта и изменения в микрофлоре усиливали прогрессирование инфекции.

