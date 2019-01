Конфискомания: $1,5 млрд. Януковича – «пшик», хоть с Лазаренко «шерсти клок»?

Сегодня исторический день для украинской нации. Судья Оболонский суда Киева с ментально правильной фамилией Свинаренко начнет зачитывать приговор экс-президенту Януковичу по делу о госизмене. Меня там интересует только один пункт – конфискация. Потому что с предыдущей спецконфискацией $1,5 млрд. у оффшоров вышел «пшик». Оффшоры взбунтовались и гоняют по судам следователей НАБУ. Не случайно так потекли слюни на $160 млн. американских денег Лазаренко. Мелочь, но хоть что-то...



Начну с денег Лазаренко. Новое невероятное приключение Украины. Точнее, все новое – хорошо забытое старое. Оказывается, где-то еще остались деньги беглого экс-премьера и часть из них можно даже получить. При том, что выросло целое поколение, которое знать не знает, кто такой Павел Иванович Лазаренко.



Ну, был такой премьер-министр в середине 90-х, “не политик, а хозяин”, из Днепропетровска (тогда Днепр еще был только рекой). Вывел в мир широкий Юлию Тимошенко, которая по его протекции газом торговала.



Потом Лазаренко заелся с Леонидом Кучмой и бежал за границу. Сначала в Грецию, потом в Швейцарию. Тем его задержали по подозрению в финансовых махинациях, однако отпустили из тюрьмы под залог в $3 млн. Неугомонный Павлуша мотнулся за океан: решил просить политического убежища в США, где предварительно купил особняк Эдди Мерфи за $7 млн.



Он еще не знал, что быть богатым на Западе – это не только приятно, но и опасно. В общем, 20 февраля 1999 года Павел Лазаренко был задержан в аэропорту Нью-Йорка за нарушение визового режима. Дальше нашего “богатого Буратино” много лет раздевали адвокаты. Да и тюрьма легкого режима – удовольствие не из дешевых.



Срок за отмывание денег бывший премьер Украины закончил отбывать 1 ноября 2012 года. С тех пор, как написала в 2016 году в The New York Times репортер Лесли Уэйн, он живет в доме за $1,8 млн. недалеко от Сан-Франциско. Воспитывает троих детей-школьников, пока его вторая жена на работе. И ведет борьбу за свои деньги на оффшорных счетах – это около $250 млн. Точнее, уже $230 млн. – в процессе борьбы счета прохудились, так как дешевых адвокатов в Америке не бывает.



Недавно с подачи LB.ua отечественный социум начал бурно обсуждать тему конфискации арестованных денег Лазаренко. В частности, что $23 млн. могут оставить Павлу Ивановичу, $160 млн. отдать Украине, остальное – разделить между сопричастными странами (Штаты, Швейцария и т.д.). Причем срок ответа на сделку установлен 31 января 2019 года.



Надо сказать, что это не первая конфискация с “распилом” денег экс-премьера. В 2014 году суд в Вашингтоне постановил разделить $100 млн. долларов, которые Лазаренко скрывал в оффшорах Антигуа. Правительство США тогда забрало себе $75 млн., а банк на острове Антигуа – $25 млн.



Украине не досталось ничего, потому что ранее – в 2011 году – американский суд постановил вернуть нам $114 млн., полученных незаконным путем (не знаю, получили мы эти деньги или нет). Плюс еще правительство Швейцарии отдало Украине $6,5 млн.



Когда тема $1,5 млрд. только закрутилась, мы прогнозировали, что Украину ждет увлекательная тяжба в международных судах. И как бы не пришлось в итоге вернуть все конфискованное назад. Особенно, если не удастся доказать, что номинальные владельцы оффшорок напрямую связаны с беглым украинским президентом. Тем более что в ряде фирм с тех пор сменились собственники, а новые могут выдвигать претензии к нашему государству как добросовестные приобретатели



В общем, с этой “спецконфискацией” вышел банальный “пшик”. Или, если учесть, как это все громко рекламировалось поначалу, то пук. Любопытно будет посмотреть, что получится конфисковать приговором по госизмене. Не на бумаге, а в реальности. “Межигорье”? Так его уже формально забрали – у «Самообороны», которая сидела там со времен майдана. Впрочем, по слухам, пацаны никуда не съехали. Пригрелись сердешные...

Сумма, о которой идет речь в статье на LB.ua, это “продукт” решения Окружного суда округа Колумбия от 13 августа 2018 года. Однако в самом решении схема дележа оставшихся $230 млн. не фиксировалась. Она должна стать предметом мирового соглашения Лазаренко и властей США, которое нужно подписать до 31 января. И по которому мы можем получить максимум $160 млн.Но что такое $160 млн., по сравнению с $1,5 млрд., “спецконфискованными” с оффшорных счетов еще одного нашего высокопоставленного беглеца – экс-президента Виктора Януковича. Вот это был куш! Был да... сплыл.Напомню, что широко разрекламированная как достижение майдана “спецконфискации бабла диктатора” состоялась на основании секретного решения Краматорского районного суда. А само решение базировалось на сделке со следствием некого гражданина Аркадия Кашкина, паспортные данные и налоговый код которого использовались во время финансовых операций.Почему Фунтом был выбран именно Кашкин, могла бы рассказать экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева: именно силами ее компании ICU и проворачивались финансовые операции в интересах первых лиц “антинародного режима”. Но она свалила в Лондон.Когда тема $1,5 млрд. только закрутилась, мы прогнозировали, что Украину ждет увлекательная тяжба в международных судах. И как бы не пришлось в итоге вернуть все конфискованное назад. Особенно, если не удастся доказать, что номинальные владельцы оффшорок напрямую связаны с беглым украинским президентом. Тем более что в ряде фирм с тех пор сменились собственники, а новые могут выдвигать претензии к нашему государству как добросовестные приобретатели.И точно – вскоре появилось открытое письмо “кипрских инвестиционных компаний” (читай – оффшоров), которые “инвестировали собственные средства” в облигации внутреннего государственного займа Украины (те самые конфискованные $1,5 млрд.), подписанное их адвокатами.Дескать, возмущены решением суда о применении специальной конфискации к нашему имуществу. Отдельно негодуем, почему судебное разбирательство состоялось тайно, без вызова иностранных инвесторов, к имуществу которых была применена спецконфискация. А в самом деле, почему?Ну, и самое интересное. Адвокаты написали, что обратились в НАБУ с соответствующими заявлениями о совершении уголовных преступлений должностными лицами “Ощадбанка”, исполнившими решение суда, которого на тот момент еще не было в Едином реестре судебных решений. Это из серии “поспешили – насмешили”.А дальше ушлые адвокаты заставили НАБУ возбудить дело по обстоятельствам неправомерной спецконфискации $1,5 млрд. Понятно, что НАБУ совершенно не хотелось лезть в это неприятное расследование. У них других дел, более “рекламных”, было полным-полно. К тому же руководство НАБУ всецело поглощала увлекательная война с САП. Но... деваться некуда. Пришлось расследовать. Точнее, имитировать расследование.Проделав ряд формальных телодвижений, в НАБУ решили, что можно дела “сдыхаться”, и прошлой осенью закрыли производство №52017000000000494. Решение подписал “детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнко В.П.”. Это все цитата из решения Соломенского райсуда Киева от 12 декабря 2018 года. Согласитесь, название должности – это блеск!Думали “набуины”, что отделались от оффшорок, но не тут-то было. Адвокаты догнали их и в упомянутом выше Соломенском суде “нагнули”: суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возобновить расследование уголовного производства о спецконфискации $1,5 млрд. и поработать над ним прилежнее. Дальше – снова цитата из судебного решения. Нравоучение детективам НАБУ:“Так, слідчим суддею встановлено, що під час проведення досудового розслідування детективом не було навіть допитано представників вказаних юридичних осіб, за заявами яких були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не були витребувані у них документи для перевірки їх пояснень, не було з'ясовано кому, в якому обсязі та чим конкретно була спричинена матеріальна шкода юридичним особам «FOXTRON NETWORKS LIMITED», «LORICOM HOLDING GROUP LTD», «OPALCORE LTD.», «QUICKPACE LIMITED», «WONDERBLISS LTD.», «AKEMI MANAGEMENT LTD».Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях неодноразово зазначав, що державні органи завжди повинні добросовісно намагатись з'ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), пп. 103 et seq.).Крім того, вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, покази свідків та висновки судових експертиз (рішення у справах «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrikulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, пп. 104 et seq., ECHR 1999-IV, та «Гюль проти Туреччини» (Gul v. Turkey), заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року).Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що винесена детективом постанова від 29.10.2018р. про закриття кримінального провадження, ґрунтуються на неповному та поверхневому досудовому розслідуванні, та не відповідає завданням та засадам кримінального провадження, передбаченим ст.ст. 2, 9 КПК України, а також практиці Європейського суду з прав людини стосовно проведення ефективного розслідування” (конец цитаты).Тем временем Печерский суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во “Всеукраинском банке развития”. Жалобу в суд подала компания "Аскор-Инвест". Также снят арест с денежных средств ООО "Гэндальф", ООО "ЭКОТРЕЙД 2016", ООО "ИН-ТОМ", ООО "АСКОР-ИНВЕСТ", ООО "ФИГАРО Эволюшн".Оказывается, что “ни в каких документах относительно данных лиц, предоставленных в суд органом досудебного расследования, фамилия Янукович не указывалась”. У кого тогда что “спецконфисковали”? У тех, кто “рядом пробегал”?В общем, с этой “спецконфискацией” вышел банальный “пшик”. Или, если учесть, как это все громко рекламировалось поначалу, то пук. Любопытно будет посмотреть, что получится конфисковать приговором по госизмене. Не на бумаге, а в реальности. “Межигорье”? Так его уже формально забрали – у «Самообороны», которая сидела там со времен майдана. Впрочем, по слухам, пацаны никуда не съехали. Пригрелись сердешные...Кстати, по статистике за весь 2018 год из 4,7 млрд. грн., запланированных по статье “спецконфискация”, решением судов сумели забрать в бюджет 140,6 тыс. грн. Это по данным Государственной казначейской службы. За другие преступления, не связанные с коррупцией и “антинародным режимом”, конфисковали более 78 млн. грн. Это так, цифирь для размышлений.