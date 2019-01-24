Дональд Трамп отложил обращение к нации из-за блокировки работы правительства

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что отложил выступление в Конгрессе с обращением «О положении страны» до тех пор, пока не закончится блокировка работы правительства.



Перенести выступление предложила спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси. Первоначально Дональд Трамп отказался и заявил, что будет искать альтернативную площадку для выступления, отмечает Associated Press. Сейчас он сообщил, что не будет этого делать.



Дональд Трамп должен был выступить с обращением к нации 29 января. В середине января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила перенести выступление из-за блокировки работы правительства, затронувшей Секретную службу (она отвечает за безопасность таких мероприятий).

