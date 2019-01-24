На Генассамблее ООН обсудят ситуацию на Донбассе и в Крыму 20 февраля

На Генассамблее ООН 20 февраля состоится обсуждение ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.



"20 февраля мы будем проводить дискуссию о ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму на Генассамблее ООН. Также мы будем говорить о миротворцах. Координация международных усилий будет сделана таким образом, чтобы мы все говорили одним голосом", - сказал президент.



Порошенко добавил, что встречался с большой китайской делегацией, у которой есть большой интерес к Украине.



"Китайцы также являются ценными членами Совета Безопасности ООН, и, даже если Россия попытается остановить наши усилия в Совете Безопасности, результат должен быть таким же, как когда голосовали о создании международного трибунала по трагедии МН17", - заявил он.

