Янукович перенес операцию - адвокат

Бывший президент Украины Виктор Янукович перенес операцию. Об этом заявил его адвокат Александр Горошинский в зале Оболонского районного суда журналистам, передает УНН.

"Да, действительно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, перенес ли Янукович операцию.

"Я могу отметить, что было проведено оперативное вмешательство (врачей - ред.)", - сказал адвокат.

При этом он не сказал, где сейчас находится сам экс-президент.

На вопрос о том, почему сам Янукович не присутствовал на оглашении приговора, правозащитник отметил, что его клиента не предупредили заранее.

Ранее СМИ сообщали о том, что Януковича прооперировали и сейчас он проходит реабилитацию.