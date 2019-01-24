Янукович перенес операцию - адвокат
Бывший президент Украины Виктор Янукович перенес операцию. Об этом заявил его адвокат Александр Горошинский в зале Оболонского районного суда журналистам, передает УНН.
"Да, действительно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, перенес ли Янукович операцию.
"Я могу отметить, что было проведено оперативное вмешательство (врачей - ред.)", - сказал адвокат.
При этом он не сказал, где сейчас находится сам экс-президент.
На вопрос о том, почему сам Янукович не присутствовал на оглашении приговора, правозащитник отметил, что его клиента не предупредили заранее.
Ранее СМИ сообщали о том, что Януковича прооперировали и сейчас он проходит реабилитацию.
Источник: УНН
13:18