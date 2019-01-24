Мэр Киева будет участвовать в парламентских выборах

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о необходимости большей поддержки местного самоуправления в парламенте и намерении участвовать в парламентских выборах в Украине осенью этого года.



"Я буду участвовать в парламентских выборах и, с высокой вероятностью, политическая партия "Удар" будет принимать участие в парламентских выборах для того, чтобы отстаивать интересы и города Киева, и каждого городка и каждой деревни в Украине", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Давосе.



В кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука, В.Кличко подчеркнул свою твердую уверенность в том, что при хорошем представительстве не будет огромного значения иметь, кто президент, а кто премьер-министр. "Нам необходимо будет отстаивать на законодательном уровне интересы местного самоуправления, потому что на самом деле все начинается с низов: с нашего двора, с нашего района, деревни, городка", – высказал мэр столицы свое мнение.



Говоря о предстоящих президентских выборах, В.Кличко напомнил свою позицию, что он взял перед киевлянами обязательства, которые намерен выполнить.



"Будет с моей стороны нечестно пообещать и прыгать на другие позиции. Мне эти кресла и позиции не нужны. Единственная моя цель – я хочу жить в нормальных европейских условиях в Украине и поэтому я не хочу ждать: если хочешь сделать хорошо, сделай сам", – заявил градоначальник.



Среди ключевых задач-обязательств он назвал запуск автомобильного сообщения Подольско-Воскресенским мостом к концу следующего года, а также проведение метро на Виноградарь.



По его словам, в Украине очень много политиков, которые очень обещают золотые горы, а потом прыгают с одной позиции на другую.



"И потому огромное недоверие ко всем политикам: если ты политик, значит ты брехун, лгун. Я не хочу входить в эти рамки политики: если я что-то сказал, я довожу свои слова до реализации", – сказал В.Кличко.

