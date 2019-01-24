Европа выступает за восстановление демократии в Венесуэле - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг вновь назвал незаконным избрание на должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заверил, что Европа выступает за восстановление демократии в этой стране.



"Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выходят на улицы, чтобы бороться за свободу", - написал он в своем аккаунте в Twitter.



"После незаконного избрания Николаса Мадуро в мае 2018 года, Европа поддерживает восстановление демократии", - отметил Э.Макрон.



Внутриполитическая обстановка в Венесуэле начала заметно накаляться в 2018 году. В мае 2018 года в Венесуэле состоялись досрочные президентские выборы. Согласно официальным данным, президентом страны был избран Николас Мадуро, который занимал этот пост с 2013 года. Он получил 68% голосов. Явка избирателей составила менее 50%. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты.



10 января 2019 года Н.Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, где большинство депутатов находятся в оппозиции к Н.Мадуро, президенту страны, которая живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике.



Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.



Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".



21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.



Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.



Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".



В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию. Кроме того, он обратился к "закаленному в боях народу" с призывом "собираться на защиту стабильности родины".



В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэлы. Распоряжения Н.Мадуро он считает незаконными.



Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро в создавшейся ситуации - Мексика, Куба, Боливия и Турция.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают противоречащей международному праву попытку узурпации власти в Венесуэле, вмешательство третьих стран в ситуацию в этой стране недопустимо и может иметь весьма негативные последствия



Н.Мадуро впервые стал президентом Венесуэлы в 2013 году после кончины своего предшественника Уго Чавеса, который ушел из жизни 5 марта 2013 года после продолжительной борьбы с раком и нескольких курсов химиотерапии.



У.Чавес занимал пост главы государства с 2002 по 2013 год. Он придерживался политических взглядов левого толка, тесно связанных с идеями боливаризма, предполагающими, в частности, борьбу против влияния на Латинскую Америку стран, не входящих в этот регион.



У.Чавес регулярно критиковал США и призывал бороться против империализма. Активно налаживал сотрудничество с другими руководителями латиноамериканских стран, придерживающимися левых взглядов.



По мнению венесуэльской оппозиции, социальная и экономическая политика У.Чавеса привела к продолжающемуся кризису в стране. В настоящее время в Венесуэле наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация. В частности, речь идет о высоком уровне инфляции в стране. Местные жители сталкиваются с проблемами нищеты и нехватки еды.

