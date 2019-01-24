Инвестиции под закабаление?

Нет, что ни говори, а это было феерично. Гарант нации выступал, как руководитель города солнца, в котором и находится процветающий храм на холме, откуда непрерывным и неиссякающим потоком проистекают все блага на благодарный народ. Открыто 83 новых завода, а всего за 4 года построено 238 предприятий. Удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция ниже 10% в сравнении с 45% в 2015 году, бюджетный дефицит менее 2%. Безвиз, томос и неисчислимое число побед над Россией при помощи армии, которая так возродилась, что на нее уже с опаской поглядывают соседи.



Ну, чтобы она, непобедимая армия, уконтрапупив вконец Путина, и на них не набросилась ненароком в эйфорическом шале от «карколомных» (сногсшибательных, головокружительных, если кто не понял) викторий, равные которым не во всяком дурдоме диагностируют.



Гарант был улыбчив, уверен в себе и убедителен так, что многим даже майки прямо под костюмами и дорогими сорочками заворачивало от зависти: дескать, это ж надо так – прямо с майдана и в рай. Одно смущало, говорил он это в Давосе, то есть в Швейцарии, а не, к примеру, в Чорткове в Галичине. Или в Бердичиве с Жмеринкой. Или даже в Одессе, где одна крайне осчастливленная успехами 114 реформ, но уставшая годами жить без горячей воды и тепла женщина развесила сушить бельишко прямо в трамвае. Нижнее. Дескать, а мне нечего скрывать, раз страна пошла в реформаторский разнос.



Гарант, даже если бы ему показали это фото, тоже ничуть не смутился бы. Потому что это и есть подтверждение тому, о чем он рассказывал в Давосе. Свидетельство перемен, так сказать: мол, Украина открывается миру, как может. «Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине. ...Мы – единственная власть, которая выполнила 6 меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило на Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах, и реформы приносят важные результаты», – так и сказал гарант, гордо напомнив, что Украина поднялась еще на 5 ступенек в рейтинге «Doing business» и старательно выполняет все меморандумы о договоренностях с МВФ.



Общий успех очевиден: даже если Украину заставят по-дружески окончательно убить свою индустрию вместе с АЭС и ГЭС, доведя тотальную деиндустриализацию до уровня сохи и топки не углем или электричеством, а дровами и подножными кизяками, то «нэнька» не загнется. Будут дуть ветры, и всем всего хватит. «Подписание этого документа показывает, что Украина реформируется. Она уже реформирует свою энергетику несколько лет, приближаясь к стандартам ЕС

Вот, собственно, и все. И в Давосе, и вообще. Как у Вовочки из анекдота, которогоспросили на уроке географии: «А где Украина?», а он ответил: «На карте или вообще?». Хитрый и все понимающий мальчик. Знает, что кредиты – это не просто подачки, а загон в долговую яму, закабаление не только его, нынешнего, но и его детей и внуков. Но есть еще гарант нации, а он утверждает: успехи за успехами обседают Украину

А о том, что Украину ждут еще более сокрушительные победы и успехи, говорят и те факты, что,состоялось подписание соглашения между норвежской NBT, французской Total и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о реализации проекта ветровой энергетики «Сиваш». Смысл его в том, что как только в Украине состоятся президентские выборы, которые и выявят следующего гаранта нации, в Запорожской области в следующие 6-9 месяцев будут немедленно построены... ветряные электростанции, которые и задуют «нэньку» электричеством прямо из ветра, благо дело – ветра на Украине настежь дуют, как скаженные.Несколько, правда, омрачает событие то, что не были указаны ни количество ветряков, ни стоимость проекта. Стороны лишь отметили, что сейчас с помощью партнеров осуществляют оценку ЕРС (от английского еngineering, procurement and construction, то есть надежность) подрядчиков и поставщиков ветровых турбин, которые будут задействованы в проекте. Но зато раньше сообщалось, что упомянутые норвежцы из компании NBT были готовы инвестировать около 400 млн. долл. в строительство на 1300 га земли 64 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт. И в Херсонской области. А сейчас – в Запорожской. Хотя, в принципе, это понятно: Херсонщина граничит с «оккупированным» Крымом, битком набитым «вежливыми зелеными человечками», – еще придут внезапно, когда несокрушимая укро-армия будет всех побеждать в Донбассе, и отберут построенное...Но общий успех очевиден: даже если Украину заставят по-дружески окончательно убить свою индустрию вместе с АЭС и ГЭС, доведя тотальную деиндустриализацию до уровня сохи и топки не углем или электричеством, а дровами и подножными кизяками, то «нэнька» не загнется. Будут дуть ветры, и всем всего хватит. «Подписание этого документа показывает, что Украина реформируется. Она уже реформирует свою энергетику несколько лет, приближаясь к стандартам ЕС. ...Мы видим, что Украина станет лидером в этой области, поскольку это крупнейший проект ветровой энергетики», – сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти, как видим, европеец до мозга костей. Чистейший! И Суме этой можно верить, оттрахает любого до последнего абзаца «Камасутры». И гаранта нации в этом, кажется, убедили...гаранту нации, кроме указанной индо-европейской Сумы, удалось в Давосе встретиться и с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. А круче этого только рандеву с Дональдом Трампом, но тот Швейцарию в этом году продинамил а значит, Лагард, так Лагард, на безбабье, как говорится, и рука – шансонетка. И не простая, а денежная. Не зря же в конце прошлого года МВФ, выполняя новую программу сотрудничества с Украиной «стэнд бай», выделил ей почти полтора «ярда зелени» на первый транш для поддержки штанов и платежеспособности. И еще обещается дать 25 млрд. долл., если Украина артачиться не будет и выполнит все, что обещала.А Украина с таким надежным гарантом вряд ли будет. Сотрудничество Украины с МВФ, как известно, свелось сейчас к триединому требованию Фонда: «газ, земля, приватизация». То есть Украина должна выйти на рыночную цену на газ для всех, включая простых людей. И к этому все идет. Очередное повышение цены на газ для ЖКХ намечено на май текущего года. Ну, чтобы не раздражать народ, который еще должен проголосовать за гаранта 31 марта. А потом этот самый народ додерут до нитки ценовой политикой, можете не сомневаться.С землей вышла заминка. Опять помешали выборы, и Рада продлила мораторий на продажу черноземных сельскохозяйственных угодий, к которым уже тянутся загребущие ручонки всех производителей генномодифицированной продукции и технических культур, которые быстро превратят славные черноземы в полумертвую глину и суземы. Но это же будет потом! А сейчас главное – реформы. Ну, и «бабло под распил». Как говорится, вы жарьте, жарьте, а рыба будет. И люди работают. По теневым схемам уже, наверное, процентов 80 черноземов ушли в надежные руки, мимо крестьян, и нужно только дождаться отмашки...Зато с приватизацией, которая должна или передать за бесценок украинские заводы, нужные западным компаниям, или уничтожить украинскую индустрию как конкурента, тоже уже все на мази. Осталось только все распродать по-быстрячку. И глава Фонда госимущества Украины (ФГУ) Виталий Трубаров недавно рассказал, что под распродажу выставлены даже около 10 объектов государственного концерна «Укроборонпром»: Херсонский завод «Судмаш», «Винницкий авиационный завод «ВИАЗ», «Запорожский автомобильный ремонтный завод», «Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования» и т. д. и т. п. То есть даже оборонку, так необходимую для всепобеждающей армии, распродаем. За нею найти новых хозяев попытаются для Днепровского электровозостроительного завода, который находится в ведении Минэкономразвития Украины, и даже для ряда объектов Южноукраинской АЭС. Оно и правильно: а на хрена эта АЭС, если ветряки построят?..Вот, собственно, и все. И в Давосе, и вообще. Как у Вовочки из анекдота, которогоспросили на уроке географии: «А где Украина?», а он ответил: «На карте или вообще?». Хитрый и все понимающий мальчик. Знает, что кредиты – это не просто подачки, а загон в долговую яму, закабаление не только его, нынешнего, но и его детей и внуков. Но есть еще гарант нации, а он утверждает: успехи за успехами обседают Украину, как надоедливые вши неаккуратную в быту собачку. И называет все деньги, идущие в Украину, «инвестициями». «Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики. Благодаря вам. Благодаря вашему доверию... В 2014 году было трудно. Не только для меня как для президента страны в состоянии войны. Но и трудно для вас, поскольку для президента Чакрабарти было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (председатель Совета директоров компании «АрселорМиттал». – Авт.) принять важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии», – щедро «дякував» гарант нации, в частности, за несуществующие пока норвежские ветряки за Запорожье. И напоминал, что только недавно были подписаны Соглашения о свободной торговле с Канадой и с Израилем.А упомянутый выше президент ЕБРР Сума Чакрабарти поддакивал этому «дякуванню». «Приход NBT и Total показывает, что Украина теперь второй по величине европейский рынок. NBT реализует еще больше проектов. Я в этом уверен. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину», – говорил и хитро поглядывал, что еще из нужного плохо лежит в Украине. И где это, зачем и о ком Лиса Алиса и Кот Базилио распевают, что ему «не нужен нож, ему с три короба наврешь – и делай с ним, что хошь!». Ведь нация встает с колен?