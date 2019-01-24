СМИ назвали самый опасный район Киева

В Киеве в 2018 году значительно уменьшилось общее количество преступлений. Об этом в четверг, 24 января, пишет Сегодня.



По статистике полиции Киева за 2018 год, среди преступлений традиционно лидируют кражи. Их произошло более 25 тысяч - значительно меньше, чем годом ранее. Воровать стали меньше в большинстве районов.



Как сообщается, в Деснянском районе краж зафиксировано вдвое меньше. Также количество разбойных нападений уменьшилось в три раза, а случаев мошенничества стало меньше на 50%. Но убийств произошло больше.



По данным СМИ, Печерский район - единственный, где в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования, разбоев здесь почти было в три раза меньше, чем годом раньше.



Соломенский район оказался самым опасным в Киеве - количество краж более 4000 за год, по сравнению с предыдущим годом выросло на тысячу. Также район в лидерах по грабежам, хулиганствам и разбойным нападениям.



По данным СМИ, в целом по Киеву увеличилось количество случаев взяточничества. А из районов тут больше всего "отличился" Подольский, показав трехкратный рост.

