НАПК распределило 565 млн грн между шестью партиями

НАПК распределило 565 млн грн между шестью партиями

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства из Государственного бюджета на финансирование шести парламентских политических партий в 2019 году, на что в целом выделено более 565 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства, выделенные из Государственного бюджета Украины на финансирование уставной деятельности шести парламентских политических партий в 2019 году. Согласно решению, принятому Национальным агентством накануне, общая сумма средств, которую получит политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" составляет 143 366 100,00 грн, "Народный фронт" - 145 453 400,00 грн, "Объединение "Самопомочь" - 72 090 350,00 грн, "Оппозиционный блок" - 61 959 000,00 грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 48 925 700,00 грн, "ВО "Батькивщина" - 37 317 900,00 грн", - сообщили в НАПК.

За сохранение гендерного баланса политическая партия "Объединение "Самопомочь" дополнительно получит 56 568 050,00 грн.

Всего на финансирование партий в текущем году выделено 565 680 500,00 грн (совокупно со средствами за сохранение гендерного баланса).

По данным агентства, в 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий было выделено 513 671 000 грн.

"Увеличение в 2019 году расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий", - указали в НАПК.