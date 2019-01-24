НАПК распределило 565 млн грн между шестью партиями

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства из Государственного бюджета на финансирование шести парламентских политических партий в 2019 году, на что в целом выделено более 565 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства, выделенные из Государственного бюджета Украины на финансирование уставной деятельности шести парламентских политических партий в 2019 году. Согласно решению, принятому Национальным агентством накануне, общая сумма средств, которую получит политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" составляет 143 366 100,00 грн, "Народный фронт" - 145 453 400,00 грн, "Объединение "Самопомочь" - 72 090 350,00 грн, "Оппозиционный блок" - 61 959 000,00 грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 48 925 700,00 грн, "ВО "Батькивщина" - 37 317 900,00 грн", - сообщили в НАПК.



За сохранение гендерного баланса политическая партия "Объединение "Самопомочь" дополнительно получит 56 568 050,00 грн.



Всего на финансирование партий в текущем году выделено 565 680 500,00 грн (совокупно со средствами за сохранение гендерного баланса).



По данным агентства, в 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий было выделено 513 671 000 грн.



"Увеличение в 2019 году расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий", - указали в НАПК.

