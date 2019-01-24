Россия пообещала стоять на страже интересов Венесуэлы

Москва предостерегает США от военного вмешательства в происходящее в Венесуэле и продолжит стоять на страже суверенитета республики. Об этом заявил замглавы МИД России Сергея Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Его полная версия была опубликована в четверг, 24 января.



Заместитель министра уверен, что США и другие страны пытаются давить на Каракас, очернить проводимую им политику, а также «подлить масла в огонь сложнейших внутренних процессов». Он отметил, что американская интервенция в данном случае была бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы латиноамериканской модели развития.



По словам дипломата, Россия будет продолжать поддерживать Венесуэлу как стратегического партнера и не намерена сворачивать сотрудничество. «Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела», — сказал Рябков.

