Европарламент призвал Великобританию прояснить свою позицию по Brexit

Европарламент призвал Великобританию в ближайшие дни прояснить свою позицию относительно выхода из состава Евросоюза, переговоры по которому вошли в тупик. Об этом говорится в заявлении координационной группы ЕП по Brexit, передаёт УНН.



Группа ЕП подчеркнула, что правительство Великобритании после отклонения соглашения в парламенте должно работать вместе со всеми политическими партиями, чтобы "преодолеть этот тупик".



"Ожидается, что британская сторона как можно скорее вернется с позитивным и жизнеспособным предложением по дальнейшим действиям", - говорится в заявлении евродепутатов.



Европарламент указал, что соглашение по Brexit является справедливым и не может быть пересмотрено. Это особенно касается режима "бэкстоп", так как он является гарантией того, что ни при каких обстоятельствах не будет "жёсткой" границы на острове Ирландия при одновременном сохранении целостности единого рынка.



Координационная группа настаивает на том, что без такого страховочного варианта Европарламент не одобрит соглашение по Brexit.

