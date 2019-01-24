ДТЭК вложился в энергонезависимость Украины

По мнению экспертов, энергетическую независимость стране обеспечит только увеличение собственной добычи энергоресурсов.



«Чем меньше мы закупаем импортного ресурса энергетического - газа, угля, ядерного топлива, нефтепродуктов, тем меньше мы отдаем денег в Россию, Европейский Союз, Польшу и др. Это главная задача энергетической независимости. И плюс к этому наращивание собственной добычи ресурса », - отметил в эфире телеканала 112 соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.



По данным эксперта, Украина ежегодно тратит миллиарды долларов на закупку импортных энергоресурсов.



«А как меньше платить денег? Мы должны это заменить. Если ты сегодня это покупаешь за рубежом, значит, ты должен больше добывать газа, угля у себя внутри страны. Например, по оперативным итогам 2018 года, мы потратили на импорт нефтепродуктов 5 млрд долларов в прошлом году. В позапрошлом – 3 миллиарда потратили, то есть 2 миллиарда долларов плюс. Угля мы закупили на 3 миллиарда долларов. На ядерное топливо цена не меняется, там 600 млн долларов стабильно», - отметил он.



В то же время, Украина постепенно увеличивает добычу углеводородов. Наиболее оптимистичные результаты демонстрирует энергохолдинг ДТЭК.



«По углю, например, мы уже компенсируем ту часть, которую потеряли на неконтролируемой территории. Наибольшим здесь игроком на рынке является компания ДТЭК, и они добывают фактически 24 миллиона тонн угля. Они нарастили за прошлые годы практически на 3 млн тонн добычу. Кстати, вложили 2 миллиарда долларов, если посмотреть последние 5 лет. Так же и в газ инвестируются средства. Компания Укргаздобыча 28 млрд грн вложила в прошлом году на развитие, на бурение новых скважин, освоение новых месторождений. То есть, мы должны понимать, что мы должны вкладывать во все эти сферы. Чем больше мы добудем здесь у себя на месте в Украине, тем меньше отдадим этих денег за границу», - подчеркнул Юрий Корольчук.



Ранее сообщалось, что в 2018 году шахты группы ДТЭК Рината Ахметова добыли 24 млн 132 тыс. Тонн угля, что на 5,3% или 1 млн 217 тыс. Тонн больше, чем в 2017 году. В свою очередь, «ДТЭК Нефтегаз» добыл рекордные для украинского частной газодобычи 1,65 млрд. куб. метров природного газа. Всего за последние 5 лет ДТЭК увеличил добычу природного газа в 3 раза.



Украина планирует до 2020 года выйти на самообеспечение газом, это планируется сделать за счет сокращения потребления топлива и увеличение собственной газодобычи. Ключевая роль в достижении указанной цели отведена государственной компании "Укргаздобыча" (УГД). Компания приняла амбициозную программу "20/20", которая предусматривает доведение уровня газодобычи к 2020 году до 20 млрд куб. м.

