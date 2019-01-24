Полиция возбудила дело в связи с отравлением 12 детей в Киевской области

Полиция открыла уголовное производство в связи с отравлением детей в школьном автобусе в Барышевском районе Киевской области.



"По предварительным данным автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу г.Барышевка", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области в четверг.



По информации правоохранителей, медицинском учреждении находится 12 учеников.



Сотрудники полиции установили местонахождение школьного автобуса. Продолжаются процессуальные действия по изъятию транспорта, который в дальнейшем будет направлен на проведение соответствующей автотехнической экспертизы.



"С водителем автобуса в настоящее время общаются следователи", - сказано в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.



Ранее в этот день департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации сообщил, что в больнице г.Барышевка Киевской области находятся 9 детей, отравившихся в школьном автобусе, трое – в реанимации. Всего в салоне автобуса находилось 16 детей в возрасте 10 до 17 лет.



Глава Киевской ОГА Александр Терещук дал поручение проверить техническое состояние всех школьных автобусов области.

