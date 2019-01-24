Курц призвал Великобританию отложить Brexit

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Великобританию повременить с выходом из Европейского Союза. Об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передаёт УННсо ссылкой на Finantial Times.

Так, Курц заявил, что предпочёл бы, чтобы парламент Великобритании ратифицировал соглашение по Brexit, заключенное между правительством Великобритании и ЕС.

Но он добавил, что если это невозможно, то “нужно набраться смелости, чтобы отложить дату Brexit”.

Он сказал, что эта возможность обсуждалась с британским правительством и что “предложение находится на столе”, но отметил, что ЕС не может отложить Brexit в одностороннем порядке. Предложение должно быть принято Великобританией.

Канцлер добавил, что ЕС готовился к “жесткому Brexit” 29 марта, но одновременно делал все возможное, чтобы этого избежать.