Убийство бойца УГО: подозреваемый боксер снова взят под стражу

Боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в нанесении смертельной травмы работнику Управления государственной охраны во время конфликта в Киеве, снова взяли под стражу.



Соответствующее решение принял 24 января Киевский апелляционный суд, сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.



Суд удовлетворил жалобу Киевской местной прокуратуры N6, отменил постановление Печерского райсуда столицы о залоге и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 марта 2019 года.



Отмечается, что после принятия решения суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания.



Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 600 тыс. грн для 36-летнего боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в нанесении смертельной травмы работнику УГО.



Напомним, вечером 2 января на улице Саперное Поле на Печерске мужчина выгуливал собак и вступил в словесную ссору с прохожими. Во время конфликта он ударил одного из оппонентов в челюсть, от чего тот скончался на месте.



Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия и только вечером 3 января вместе с адвокатом пришел в Печерское управление полиции. Как выяснилось, это 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.

