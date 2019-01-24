Безналичная форма субсидий будет функционировать вместе с наличной - Рева

Безналичная и наличная модели субсидий будут функционировать параллельно и в дальнейшем. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. "Согласно принятым правительством решений по 1 января 2019 начата выплата субсидий в безналичной форме для тех домохозяйств, которым субсидия была назначена с 2019 года.



Эта система предусматривает перечисление сумм субсидий на специальные счета из которых будут выплачиваться жилищно-коммунальные услуги, и дальнейшую выплату в наличной форме всех сэкономленных средств после окончания отопительного сезона. Вместе с тем, запланированая на март выплата субсидий в наличной форме тем гражданам, которым субсидия была назначена в октябре прошлого года, предусматривает выплату наличными всей суммы назначенной субсидии людям для уплаты ими жилищно-коммунальных услуг", - отметил министр.



По его словам, правительство предпочитает безналичную форму выплаты субсидий, поскольку при наличной форме существуют серьезные риски непоступления средств целевой помощи до конечного получателя. На совещании у Президента с участием представителей общественности было принято решение о предоставлении субсидий тем гражданам, которым субсидии были назначены в октябре 2018 года, в наличной форме с марта месяца.



После завершения отопительного сезона Минсоцполитики проверит оба варианта предоставления субсидий, осуществит ревизию эффективности обоих вариантов и решит, какой вариант оставить.



"Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта - и безналичный и наличный. Те люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся на безналичной форме, а те кто сорвали сроки оплаты либо не оплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий", - добавил министр.

