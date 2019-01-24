НАБУ обязали расследовать закупки авто в Генпрокуратуре

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать закупку Генеральной прокуратурой 19 автомобилей в 2016-2018 годах, несмотря на запрет Кабмина. Об этом сообщает Bihus.Infо.



Отмечается, что ранее НАБУ, вопреки требованиям УПК, отказывалось открывать уголовное производство относительно возможных нарушений со стороны Генпрокуратуры при покупке авто.



Но юристы проекта "Тысны" подали жалобу на такие действия, и суд Киева обязал НАБУ начать расследование.



По данным журналистов, в период с 11 октября 2016 по 4 апреля 2018 года Генпрокуратура вопреки запрету приобрела авто на сумму почти 13 млн грн.

