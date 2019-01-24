В Украине хотят отменить "книги отзывов и предложений"

В сентябре 2018 года Министерство экономического развития и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, который, среди прочего, предлагает не обязывать украинских предпринимателей вести книгу отзывов и предложений. Мысли украинцев о целесообразности таких изменений разделились, передает УНН со ссылкой на данные сайта МЭРТ.



Речь идет о Проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров".



В документе говорится, что книга отзывов и предложений была введена еще в Советском Союзе. Тогда она была почти единственным инструментом народного контроля за предприятиями, учреждениями и организациями.



Сегодня же, по мнению МЭРТ, украинцы имеют достаточно действенных инструментов защитить свои права. К примеру - обратиться в Госпродпотребслужбу, или же оставить отзыв о том или ином заведении в сети Интернет, говорится в документе.



Отмена нормы об обязательном ведения книги отзывов и предложений поможет улучшить бизнес-климат в Украине, убеждены в МЭРТ. Это также позволит экономить около 125 млн гривен в год - по 528 гривен на одного субъекта хозяйствования, говорится в пояснительной записке к документу.



Впрочем, 279 укранцев выступили против отмены книги отзывов и предложений, 259 украинцев - за. Об этом свидетельствуют данные общественного обсуждения проекта, обнародованные на сайте МЭРТ (по состоянию на 24 января 2019 года).



Таким образом, пока можно утверждать, что мнения экспертов и украинцев по поводу отказа от книги жалоб и предложений разделились почти поровну.

