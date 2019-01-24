Поддерживаем венесуэльский народ - МИД Украины

Власти Украины поддерживают деятельность Национальной ассамблеи Венесуэлы и народ страны в стремлении к восстановлению демократии и конституционного строя. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко в комментарии Украинской правде в четверг, 24 января.



Она отметила, что Киев внимательно наблюдают за обострением политического кризиса в Венесуэле.



"Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране и в этой связи – деятельность Национальной ассамблеи", – заявила пресс-секретарь МИД.



В МИД заявили, что запугивание и препятствование деятельности парламента, а также "насилие против участников мирных демонстраций, должны быть прекращены".



"Украина вместе с другими демократическими странами будет поддерживать шаги, направленные на восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле, ключевую роль в этом процессе должна играть легитимно избранная Национальная ассамблея", – заверили в МИД.

