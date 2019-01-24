"Заоблачные" платежки незаконны - министр

Платежки с завышенными тарифами на газ, которые пришли потребителям в январе, являются незаконными, платить по ним не нужно. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов. Рева уточнил, что речь идет о платежках абонентов, у которых не установлены счетчики, а газ используется для приготовления пищи.



"Все эти доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате", - сказал Рева.



"У нас есть три группы потребителей. Первая - те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа - это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики", - пояснил министр.



"Третья группа граждан - это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков", - пояснил министр.



Рева подчеркнул, что газосбыточные организации насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате.



Также чиновник добавил, что согласно закону и тарифу, который был установлен, в состав тарифа включена стоимость установки счетчиков. И, соответственно, газосбыточная организация обязана была поставить газовые счетчики потребителям.



В случае осуществления оплаты по платежкам с повышенным тарифом, абоненты имеют право требовать возврата средств, добавил министр.

