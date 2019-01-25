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- Лолита матом похвалила Лободу
Лолита матом похвалила Лободу
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео-отзыв о своем концерте в России. Комментарий оставила российская певица Лолита Милявская.
В ролике Милявская выражает свое восхищение концертом Лободы и певицей в общем. Но делает это она с использованием множества матерных слов.
Мнения поклонников обеих певиц касательно такой манеры высказывания разделилось. Одни обвинили Лолиту в нецензурности и заявили, что больше не придут на ее концерты. Другие раскритиковали Лободу из-за того, что она опубликовала этот ролик. Но были и такие кому понравилось эмоциональное высказывание Милявской.
Несмотря на критику, видео набрало больше миллиона просмотров за день.
Источник: Корреспондент
09:30