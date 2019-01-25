Лолита матом похвалила Лободу

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео-отзыв о своем концерте в России. Комментарий оставила российская певица Лолита Милявская.



В ролике Милявская выражает свое восхищение концертом Лободы и певицей в общем. Но делает это она с использованием множества матерных слов.



Мнения поклонников обеих певиц касательно такой манеры высказывания разделилось. Одни обвинили Лолиту в нецензурности и заявили, что больше не придут на ее концерты. Другие раскритиковали Лободу из-за того, что она опубликовала этот ролик. Но были и такие кому понравилось эмоциональное высказывание Милявской.



Несмотря на критику, видео набрало больше миллиона просмотров за день.





