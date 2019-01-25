В Париже прошла мировая премьера "Дау" Ильи Хржановского

Арт-проект "Дау", который, по замыслу его создателей, должен погрузить зрителей в эпоху СССР, представили в четверг во французской столице. Площадками проекта, запущенного при поддержке мэрии Парижа, стали театр "Шатле", столичный "Театр де ля виль" и Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду.



Свой замысел российский режиссер Илья Хржановский реализует уже 12 лет. Свой проект он назвал в честь нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау (1908-1968), которому он посвятил фильм по мотивам мемуаров вдовы академика Коры.



Картина занимает центральное место в проекте. Съемки ленты, выход которой на экраны предполагается в этом году, проходили с 2008 года в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Баку, Копенгагене и Лондоне.



Всего же, как сообщили в пресс-службе арт-проекта, парижской публике предложено 13 фильмов и ряд сериалов, смонтированных из 700 часов отснятого на 35 мм киноматериала. Самый длинная из кинолент рассчитана на девять часов.



Кроме этого, зрители смогут принять участие в научных и духовных семинарах, посетить концерты, увидеть перформансы и инсталляции. Три площадки, выбранные для "Дау", в течение месяца будут соединены в воздухе лазерными лучами. Этот символический красный треугольник отчасти вдохновлен эстетикой русского авангарда начала XX века, пояснили в пресс-службе. Центр Помпиду предоставил на время проекта два десятка произведений советского авангарда, которые будут развешаны в театральных залах.









По словам директора театра "Шатле" Рут Макензи, трудно дать точное определение этого проекта. "Это не кино, не театр, это нечто большее и совершенно беспрецедентное", - уверена она. Эта арт-программа адресована аудитории старше 18 лет.



Первоначально режиссер планировал создать фильм о советском физике. В процессе реализации, однако, его идея трансформировалась в целое исследование человеческой природы и психики, которое продолжается и по сей день.



Проект был создан усилиями команды, в которую вместе с Хржановским вошли оператор-постановщик Юрген Юргес, художник Денис Шибанов и еще сотни людей с огромным и разнообразным опытом. Спонсором картины выступил Сергей Адоньев. Для французских зрителей фильмы озвучили Изабель Аджани, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Жерар Депардье.



Для того, чтобы бродить в декорациях советского времени, зрителям вместо билета потребуется "виза" - на 6 часов, 24 часа или "мультивиза" без временного ограничения. Маршрут каждого участника будет рассчитан согласно психометрической анкете, которую необходимо будет заполнить при онлайн-регистрации.



Первоначально премьера проекта должна была состояться в Берлине. В рамках проекта Хржановский планировал воссоздать и вновь разрушить знаменитую Берлинскую стену. Однако власти города отказались выдать разрешение на возведение ее копии в столице ФРГ из соображений безопасности.



В Париже дали согласие на осуществление проекта, вычеркнув, однако, некоторые задумки режиссера. Так, например, были отвергнуты идеи строительства перехода между театрами и временной приватизации тоннеля для перемещения зрителей. Вопросы вызвали и сцены насилия, в частности, в фильме "Наташа". Как отмечает газета Le Monde, известная французская актриса, имя которой издание не называет, отказалась от участия в дублировании картины даже за высокий гонорар (€5 тыс. за два часа работы).



Бюджет проекта не раскрывается. Во французской столице арт-эксперимент продлится до 17 февраля, а затем, как ожидается, переместится в Лондон.

