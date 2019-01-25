Хачапури признан памятником нематериального наследия Грузии

По решению руководства Национального агентства охраны культурного наследия Грузии хачапури "присвоен статус нематериального памятника культурного наследия страны".



"Хачапури является одним из важнейших компонентов грузинской кухни, визитной карточкой кулинарной культуры страны и составной частью грузинского рациона питания и традиций. Предоставление хачапури статуса нематериального памятника культурного наследия можно считать механизмом его защиты", - заявили в ведомстве.



Более того, в начале января хачапури возглавил топ-100 лучших блюд мира в рейтинге, составленном кулинарным сайтом TasteAtlas.com.



На сегодняшний день существуют более 50 видов хачапури. Самыми известными считаются имеретинский, мегрельский и ачарули-хачапури.



В 2016 году грузинская кухня вошла в пятерку лучших, по версии интернет-издания Thrillist, которое специализируется на гастрономии, напитках, путешествиях и развлечениях. В рейтинге национальных кулинарных традиций Грузия заняла четвертую строчку после Италии, Франции и Испании. Описывая национальную кухню, обозреватели Thrillist отмечают, что местные блюда отличаются "невероятно богатыми и уникальными вкусами разных трав и специй". Среди грузинских блюд составители рейтинга особо выделяют хачапури в форме лодки с сыром и сырым яйцом, а также хинкали, кучмачи и чахохбили.

