Врачи советуют обратить внимание на молочное мороженое

По словам диетологов, самым полезным видом мороженого признано молочное. Как отмечает "Российская газета", оно менее жирное и калорийное, чем пломбир или сливочное мороженое. При этом молочное мороженое содержит кальций, фосфор, калий, магний и витамины группы В.



Таким образом, мороженое благотворно влияет на сердце, кости и работу центральной нервной системы. Врач-диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елена Ливанцова подверкивает: "Оптимальный вариант - это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов.



Такой продукт можно без вреда для здоровья употреблять два-три раза в неделю, съедая за один раз около 100 граммов. Если переборщить с порцией, то можно не только набрать лишний вес, но и спровоцировать раздражение желудка". Это грозит симптомами, характерными для гастрита, отмечает врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко.

