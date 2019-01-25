Защита попросит посольства США и стран ЕС дать оценку суду над Януковичем

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича обратится в посольства США и европейских стран с просьбой дать оценку судебному процессу над ним, заявил в четверг его адвокат Александр Горошинский. Ранее суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

"Кроме апелляционного суда, мы будем, безусловно, обращаться, в частности, в посольства США, европейских стран затем, чтобы международные институции предоставили свою оценку этому действию, которое власти называют судом", - сказал Горошинский, общение которого с журналистами транслировали украинские телеканалы.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

