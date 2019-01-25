США официально запросили заседания СБ ООН по Венесуэле

США направили официальный запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле в субботу, 26 января. Об этом сообщается в четверг в Twitter постоянного представительства США при ООН.



"США официально запросили проведения открытого заседания СБ ООН в субботу в 9:00 по местному времени для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении.



Ранее постпред ЮАР Джерри Матйила сообщил журналистам, что заседание может пройти с участием госсекретаря США Майкла Помпео.



В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос, планирует ли Россия запросить созыв заседания СБ по Венесуэле, заявил, что ситуация в республике является внутренним делом этой страны и не должна выноситься на обсуждение Совета Безопасности ООН.



