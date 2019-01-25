Большинство жителей Закарпатья считают действия Венгрии "дружественной помощью"

Только 14% жителей Закарпатья усматривают угрозу в политике Венгрии в регионе. Об этом со ссылкой на данные соцопроса сообщает "Интерфакс".



Так, социологи опрашивали 500 респондентов в 6 городах и 15 селах Закарпатской области с 30 ноября по 10 декабря 2018 года. Оказалось, что большинство из жителей региона не видят угрозы в различных национальных движениях.



В частности, 51% опрошенных оценивают нынешнюю политику Венгрии на Закарпатье дружественной помощью венгерской общине, а 14% усматривают в этом подготовку к возможному присоединению этих территорий к Венгрии. В то же время 7% респондентов заявили, что усматривают угрозу в движении русинов, а 21% опрошенных считают, что это движение направлено на защиту самобытности русинов и не представляет угрозы.

