В Давосе Меркель раскритиковала идеи Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе c призывом в защиту системы многосторонних отношений. Об этом сообщает немецкое издание Bild.



Она говорила о возможности урегулировать международные кризисы лишь с помощью совместных усилий. Канцлер Германии завуалированно выступила против президента США и его лозунга "Америка прежде всего". По словам Меркель, в настоящее время многосторонняя система отношений испытывает ряд проблем. "Однако нельзя допустить разрушения самой системы многостороннего порядка", - признала канцлер.



Тем самым, отмечает издание, она нанесла невидимый удар по президенту США, который отменил поездку в Давос из-за продолжающейся приостановки работы федерального правительства в стране.

