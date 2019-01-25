Супрун объяснила, как здоровье человека зависит от его образования

Образованные люди могут лучше позаботиться о своем организме. Об этом заявила на своей странице в Facebook глава МОЗ Ульяна Супрун.



"Сегодня Международный день образования, который был основан Генеральной Ассамблеей ООН. Когда, как не в этот день, стоит говорить о важности образования, в частности в нашей повседневной жизни", - написала Супрун.



Чиновница, ссылаясь на исследования привела преимущества образованных людей в вопросах заботы о собственном здоровье:



лучше заботятся о своем здоровье;

склонны делать более здоровые выборы относительно образа жизни и привычек;

имеют большую вероятность получить хорошую работу, вместе с этим улучшают свой уровень благосостояния и здоровья;

чаще занимаются профилактикой болезней;

имеют качественную жизнь и живут дольше.



"Взаимосвязь образования и здоровья имеет комплексный характер и установлена железно - чем больше образованный человек, тем лучше показатели здоровья он имеет", - добавила Супрун.



Также и.о. министра здравоохранения отметила, что образование и здоровье - важные характеристики человеческого капитала. Высокий уровень образования и здоровья влияют на производительность населения - в этом заключается их экономическая ценность. Проще говоря - здоровые люди лучше и эффективнее работают, одновременно меньше болеют, что влияет на расходы системы здравоохранения и экономические показатели страны.



"Конечно, образование не влияет на здоровье изолированно. Действуют много факторов - социально-экономических, культурных и природных. Таких как уровень заработной платы или местность, в которой человек живет, имеют также значительное влияние на здоровье. Интересно, что лучший доступ к медицинским услугам не делает людей здоровыми сам по себе. При условии, что уровень образования низкий, даже доступные медицинские услуги не способны положительно влиять на здоровье человека. Ученые связывают это с тем, что важно понимание здоровья на индивидуальном уровне - к примеру, образованный человек может лучше осознавать риски вредных привычек или важность регулярно проходить профилактические осмотры. И поэтому отказывается от курения или употребления алкоголя и консультируется с врачом по поводу здоровья", - отметила Супрун.



По ее словам, такая же ситуация наблюдается с уровнем иммунизации и доверием к вакцинам. Уровень образования родителей имеет значительное влияние на вероятность того, получит ли ребенок прививки и даже на их количество.



"В одном мета-анализе было выявлено: вероятность, что ребенок получит необходимые вакцины, была в 2,3 раза выше у детей, чья мать имеет среднее или высшее образование. Это по сравнению с детьми, матери которых не имели образования. Интересно, что этот показатель может зависеть от экономического контекста. К примеру, в Нигерии - несмотря на экономический рост в стране, уровень вакцинации остается достаточно невысоким. Одна из основных причин - низкий уровень образования женщин", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

