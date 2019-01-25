В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по ситуации в Керченском проливе

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью "Российской газете" прокомментировал принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию по ситуации в Керченском проливе. По его словам, украинские политики не впервые "делают заявления, противоречащие здравому смыслу".



"Выступая в ПАСЕ, член украинской делегации Алексей Гончаренко предложил "прекратить апеллировать к какому-то праву, к бумажкам, к вечным договоренностям", что выглядит, как минимум, странно в стенах организации, которая отвечает за соблюдение международных договоров", — заявил собеседник издания.



Он отметил, что за принятой "мягкой" резолюцией вряд ли последуют какие-то реальные действия. Так, в ПАСЕ отказались считать задержанных украинских моряков военнопленными, добавил парламентарий.



"Термин "военнопленные" был исключен из предложенных украинской стороной поправок. Несмотря на зависимость ПАСЕ от позиции США, даже там понимают, что "война" идет только в голове украинских политиков и дипломатов", — заметил Беликов.



По его мнению, текст принятого документа "составлен нейтрально и не содержит жестких формулировок". "Наверно, только так ПАСЕ могла избавиться от назойливых украинских делегатов и перейти к рассмотрению действительно важных вопросов", — предположил депутат.



В четверг Парламентская ассамблея совета Европы приняла резолюцию по ситуации в керченском проливе. Из 122 депутатов 103 проголосовали за, три — против и 16 воздержались. Российская делегация не принимала участия в работе сессии.



В тексте документа ПАСЕ призывает Москву "немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь". В резолюции России и Украине предлагается "воздерживаться от любых дальнейших мер, которые могут обострить конфликт и поставить под угрозу безопасность во всем регионе и обострить правовые споры" между государствами.



Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских катеров.



Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.



По словам Владимира Путина, ситуация в Керченском проливе была заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите границы.

