Билецкий пригрозил "вернуть" Кавказ и Кубань силой

Основатель полка "Азов" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил в эфире телеканала ZIK, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой. По его словам, Кавказ "безусловно, является украинской территорией", а на Кубани "достаточно высокий уровень национального украинского сознания".

"Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект", – заявил парламентарий.

Он не уточнил, какие исторические воспоминания об Украине Киев будет пробуждать, в частности, у жителей Кавказа.



После этого Билецкий все же решил, что одного "национального проекта" недостаточно. По его словам, люди, проживающие на этих территориях, в большинстве своем не заинтересованы в "возвращении" в состав Украины из-за "тотальной русификации", поэтому Киеву придется прибегнуть к агрессивным мерам.



"Аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила", – заключил депутат.



Слова Билецкого об "историческом интересе" Кавказа и Кубани к Украине – не первое сомнительное высказывание об истории страны из уст киевских чиновников. Например, в апреле прошлого года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что война между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет.



В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждал, что Украина издревле была "мощной морской державой. Певица Руслана тоже выдвинула свою псевдонаучную теорию, согласно которой корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

