Лукашевич призвал ОБСЕ бороться с дискриминацией русского языка на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал организацию взять на особый контроль ситуацию с дискриминацией русского языка на Украине.



На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее парламент Украины со второй попытки принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.



Лукашевич отметил, что законопроект направлен на тотальную "украинизацию" всех сфер жизни государства и общества, вытеснение из них как русского языка, так и языков национальных меньшинств - венгерского, румынского, болгарского, польского, греческого и других.



"Не слышим реакции Европейского союза на эти драконовские меры в отношении языков ряда своих стран. Или в Брюсселе рассчитывают в двустороннем формате выторговать для себя поблажки у Киева за счет дискриминации русского языка?", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



По его словам, так называемые "реформы" не оставляют русскоговорящему населению и национальным меньшинствам Украины надежд на благополучное и равноправное будущее.



"Поэтому крайне необходимо, чтобы профильные структуры ОБСЕ, включая действующее председательство, верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека и представителя по свободе СМИ, взяли ситуацию на особый контроль", - заключил постпред.

