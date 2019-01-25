Мадуро решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что принял решение закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США.



"Я решил закрыть посольство и все венесуэльские консульства в США", - заявил Мадуро во время выступления в Верховном суде, трансляция которого ведется в Twitter.



Также Мадуро заявил, что не собирается покидать свой пост.



"Я никогда не откажусь от обязательств перед родиной, я никогда этого не сделаю", - заявил политик.



Он вновь вступил в должность президента 10 января. США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.



