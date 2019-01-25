Задержанных в Грузии экс-бойцов "Донбасс" оставили под стражей в Тбилиси

Тбилисский городской суд в четверг, 24 января, отклонил ходатайство защиты об освобождении из предварительного заключения бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс", задержанных 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"На изъятом у моих подзащитных оружии проведенной экспертизой не обнаружено отпечатков пальцев, мы посчитали этот факт новым обстоятельством для пересмотра меры пресечения и освобождения задержанных под залог, однако суд счел это обстоятельство несущественным", - заявил журналистам адвокат Георгий Ростомашвили.



Он сообщил, что задержанные на суде жаловались на тяжелые условия их содержания в тюрьме. В частности, что им запрещены встречи с родными, и что за два месяца в предварительном заключении представители следственных органов Грузии с ними не встречались и не вели никаких следственных действий.



Очередное заседание суда по данному делу в Тбилисском городском суде намечено на 7 февраля.



Напомним, шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в гостинице Тбилиси в ночь на 2 декабря 2018 года. У них изъяли пистолеты и самодельный автомат. Задержанные заявили, что это оружие им подбросили при обыске грузинские полицейские.



Между тем грузинские медиа сообщали, что бывшие бойцы батальона "Донбасс" прибыли в Тбилиси для организации беспорядков со стрельбой на митинге оппозиции, который должен был состояться в центре Тбилиси 2 декабря, а затем обвинить местные правоохранительные органы в применении оружия против оппозиционеров.

