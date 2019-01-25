Сенат США не принял предложение Трампа по выходу из бюджетного кризиса в стране

Предложение президента США Дональда Трампа по преодолению бюджетного кризиса не набрало в ходе заседания американского Сената 60 голосов, необходимых для продолжения его рассмотрения. Как ранее сообщил американский лидер, этот законопроект включает в себя выделение $5,7 млрд, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой, против которой выступает Демократическая партия.



За предложение начать рассмотрение данного законопроекта выступил 50 сенатор, 47 высказались против. Ранее Трамп сообщил, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл вынесет на голосование новое предложение администрации США по выходу из бюджетного кризиса. После его заявления Демократическая партия сразу отвергла новое предложение главы Белого дома.



С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств и готовы предложить на это лишь $1,3 млрд.



Без финансирования в США осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.



