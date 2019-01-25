В Совете Европы рассказали о долге России в размере около 60 миллионов евро

Задолженность России перед Советом Европы составляет около 60 миллионов евро, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген.

Отвечая на уточняющий вопрос, Хольтген указал, что "это примерно эта цифра".



Ранее глава МИД Финляндии, страны-председателя до мая в комитете министров Совета Европы, Тимо Сойни заявил РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Хельсинки рассчитывает до этого времени найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере 60 миллионов евро.



Весной 2014 года Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В следующем году Ассамблея два раза обсуждала восстановление полномочий России, но в результате санкции только ужесточались.



После этого Россия отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях. В последующие два года Россия не пыталась аккредитоваться.



Летом 2017 года стало известно, что Москва приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. При этом Россия является одним из основных плательщиков. Вместе с этим Москва призвала закрепить положение, что никто не имеет права лишать делегацию полномочий.



Осенью 2018 года генсек СЕ Турбьерн Ягланд напомнил, что через два года неуплаты взносов страну могут исключить из организации. Этот срок наступит летом 2019 года.



В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия приостанавливает платеж в этом году. Его сумма должна была составлять около 30 миллионов евро.



При этом глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и готова уйти только если другие страны решат ее исключить. На этом фоне Россия продолжила работу по принятию конвенций Совета Европы.

