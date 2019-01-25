Документы в ЦИК подали 34 кандидата в президенты

В течение четверга, 24 января, еще четыре человека подали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатами в президенты на очередных выборах 31 марта. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает Укринформ. "Четыре человека подали документы - Александр Ковальчук, Денис Потапов, Александр Данилюк (Общественное движение Общее Дело) и Владимир Блащук", - рассказали в Центризбиркоме.

При этом отмечается, что все указанные лица являются самовыдвиженцами.



Таким образом, в ЦИК заявили, что с начала избирательной кампании 34 человека подали в ЦИК документы для регистрации кандидатами на пост президента, из которых 13 уже зарегистрировали, шестерым отказали в регистрации, а документы других находятся на рассмотрении.



Известно, что выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения и предоставление кандидатами документов в ЦИК продолжается с 31 декабря 2018 года, дня старта избирательной кампании, до 3 февраля 2019 года. Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн грн.



Предполагается, что регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля включительно. Обращение об отказе баллотироваться ЦИК будет принимать до 7 марта.



Напомним, голосование на выборах президента пройдет 31 марта.

