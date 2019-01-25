Верховный суд Венесуэлы назвал Мадуро единственным легитимным главой государства

Верховный суд Венесуэлы считает президента страны Николаса Мадуро единственным законным главой государства. Об этом заявил в четверг председатель инстанции Майкель Морено.



"Мы хотим прояснить, что признаем законную власть гражданина Николаса Мадуро Мороса в качестве конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в Twitter Морено. "Мы не признаем любые неконституционные попытки узурпировать пост, на который избираются волей народа, путем насильственных действий с целью насмеяться над демократическим волеизъявлением венесуэльского народа и спровоцировать нарушение конституционного строя", - добавил судья.



23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий глава государства назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.



