Le Monde: политика Трампа потакает стратегии Кремля

В частном порядке Дональд Трамп нередко заигрывал с идеей о выходе США из НАТО, то есть убийстве Североатлантического договора. Он приложил немало сил для дестабилизации Европейского союза. Поддержав Брексит, он заявил, что Франции следовало бы последовать британскому примеру.

Кроме того, он не постеснялся подлого жеста и понизил дипломатический статус представительства Евросоюза в Вашингтоне. Но это еще не все.



Озвучив в середине декабря решение о выводе американских войск с северо-востока Сирии, он пошел на риск формирования «вакуума», который Дамаск и его российские союзники с удовольствием готовы заполнить, к немалому расстройству Израиля и европейских союзников Америки. Он как минимум дважды разговаривал с Владимиром Путиным и после каждой беседы сразу же забирал записи переводчика, не знакомя с ними никого из своих сотрудников.



Он не отреагировал на то, как в ноябре 2018 года российский флот захватил в Керченском проливе три украинских судна и без видимого на то основания отправил за решетку их несчастный экипаж: тем самым Россия нарушила международное право и заявила о своем суверенитете на всем Азовском море. Он поддержал сенаторов своей партии (обычно они на автомате выступают против политики Кремля), когда те недавно проголосовали за частичное снятие Вашингтоном санкций с компании «Русал» приближенного к Путину олигарха Бориса Дерипаски.



Следствие ФБР



Рассуждая об этих фактах и выстроив их в цепочку, американская пресса задала между строк такой вопрос (открыто он не поднимался): а что если Дональд Трамп — агент России? Или, быть может, он оказался под влиянием Москвы, стал жертвой шантажа в том или ином виде? В любом случае, нельзя не отметить следующее совпадение: политика президента США на вид во всем содействует основным направлениям кремлевской стратегии. Будь-то ослабление НАТО, разделение Европы и США, формирование раздоров в ЕС или передача Сирии на откуп Москве, Трамп прогибается перед Путиным.



Весной 2017 года президент отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми (James Comey). Федеральный орган расследовал возможный сговор (перед выборами 2016 года) между штабом Трампа и организованной Россией кампанией по дестабилизации ненавистной Путину Хиллари Клинтон (массовое распространение слухов в социальных сетях, взлом компьютеров Демократической партии и т.д.).



Расследование ФБР сегодня ведется параллельно со следствием прокурора по особым делам Роберта Мюллера. Кроме того, как недавно сообщили в «Нью-Йорк Таймс», сразу же после ухода Коми ФБР начала еще одно расследование, которое идет до сих пор и призвано установить, не манипулировали ли президентом из Москвы. Другими словами, история Трампа и России вызывает немало вопросов в Вашингтоне.



Начиналась она весьма неплохо. Еще до избрания Трамп не раз говорил, что думает о Путине: много хорошего. Он выражал уверенность, что однажды США наладят отношения с Россией. И черт с ней с войной на Украине и аннексией Крыма. Такой же энтузиазм проявляли и в Москве. Поражение Хиллари Клинтон, кандидата «западного либерального порядка», и победа националистически настроенного критика этого самого порядка всячески приветствовались в российской столице. Как бы то ни было, по приходу в Белый дом Трампу не удалось реализовать задумку на практике. Причем не по своей вине.



Так, в чем же причина? С течением времени расследование вмешательства России в кампанию 2016 года сплотило демократов и республиканцев в общем гневе на Москву. Такая обстановка поставила ограничения перед российской политикой президента и помешала желанному сближению с Москвой. Не мог же Трамп демонстрировать тягу к потеплению отношений с державой, которая захотела подтасовать результаты выборов в Америке! Если Путин был в курсе или тем более во главе российского вмешательства в американские выборы, он пустил себе в ногу даже не пулю, а целую автоматную очередь.



Он не любит альянсы



Трамп отрицает, что пытается задобрить Кремль. В конце концов, он принял новые санкции против Москвы, выдворил российских дипломатов и продал Украине современное оружие. Трамп вышел из важного для Путина договора по иранской ядерной программе и нанес удары по его союзникам из Дамаска. Наконец, он объявил к большому расстройству Кремля о выходе из подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Правда в том, что когда Трамп устраивает нападки на НАТО, для этого ему вовсе не обязательно находиться под российским влиянием. Потому что он в принципе не любит альянсы, которые «сковывают» США. НАТО же обходится слишком дорого. Трамп предпочитает двусторонние договоренности, которые в большинстве случаев позволяют Америке выступать с позиции силы с учетом ее экономического и стратегического превосходства. Именно по этой причине он не любит и ЕС.



Евросоюз мудро сформировал общую торговую политику и поэтому может в этой сфере говорить на равных с США, а также без колебаний облагать налогами крупные американские компании, которые уклоняются от уплаты налогов или же пользуются доминирующим положением в Европе. Для Трампа такое абсолютно неприемлемо. Его политика в Сирии и Афганистане является продолжением курса Барака Обамы: выход Америки из далеких войн на «Большом Ближнем Востоке», где для победы у нее нет ни средств, ни воли.



Трампа не волнует, что все это прекрасно устраивает Россию, и все же его «сговор» с Москвой еще нужно доказать.

