Нефть дорожает на опасениях по поводу Венесуэлы

Мировые цены на нефть эталонных марок начали расти на фоне кризиса в Венесуэле. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 25 января.



Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 09:30 по Киеву выросла на $0,55 (0,90%) – до $61,64 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,59 (1,11%) – до $53,72 за баррель.



Как сообщает Интерфакс со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets, нынешняя ситуация в Венесуэле может привести к тому, что США введут новые санкции против Каракаса, включая ограничения на поставки нефти. Нефтедобыча в Венесуэле в текущем году сократится на 300-500 тысяч баррелей в сутки, и санкции могут увеличить сокращение на несколько сотен тысяч б/с.



Накануне нефть умеренно дешевела на данных о росте коммерческих запасов в США – на 7,97 млн баррелей. Добыча нефти в США также находилась на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.

