Суд обязал расследовать госизмену членов Кабмина

Суд обязал расследовать госизмену членов Кабмина

Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело по факту государственной измены членов правительства Владимира Гройсмана. Об этом говорится в материалах суда, пишут Українськi Новини в пятницу, 25 января.

Решением от 16 января суд установил, что 2 января заявитель подал обращение в Госбюро расследований, в котором сообщил обстоятельства, свидетельствующие о совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 175 (невыплата зарплаты и пенсии), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса, совершенных работниками Министерства труда и социальной политики, членами Кабинета Министров вместе с уполномоченными лицами Пенсионного фонда в Киевской области и просил внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об указанных уголовных правонарушениях.

Однако Госбюро отказалось это сделать и заявитель подал жалобу на бездеятельность ГБР в суд, которая была удовлетворена.