Общий госдолг Украины за год вырос более чем на два миллиарда долларов

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или на 3,56 млрд долларов, до 78,32 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам же 2018 года госдолг вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные Министерства финансов.



Государственный и гарантированный государством долг на конец 2018 года составил 2 168,63 млрд гривен, или 78,32 млрд долларов, против 2 122,48 млрд гривен, или 74,76 млрд долларов, месяцем ранее.



Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 860,50 млрд гривен (67,19 млрд долларов) против 1 845,69 млрд гривен (65,01 млрд долларов) месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,8 млрд долларов до 39,71 млрд долларов, а за 2018 год - на 1,22 млрд долларов.



Прямой внутренний долг увеличился на 20,03 млрд гривен до 761,09 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,39 млрд долларов до 27,49 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 308,13 млрд гривен, или 11,13 млрд долларов.

