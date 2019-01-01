Гриценко сказал неправду о том, что уголовное дело в ГБР его не касается

22 січня ряд ЗМІ повідомили, що у ДБР відкрили кримінальне провадження щодо дій Гриценка на посту міністра оборони, пов’язаного зі скандальною землею в Конча-Заспі, у відчуженні якої за безцінь журналісти раніше звинувачували екс-міністра оборони. Однак, вже 23 січня прес-служба Гриценка оприлюднила спростування цієї новини, заявивши що це – фейк, і провадження жодним чином не стосується Гриценка. Але наша перевірка показала, що прес-служба Гриценко оприлюднила не правдиву інформацію – справа про яку стало відомо у ЗМІ стосується саме Гриценко і його дій на посаді Міністра Оборони, повідомляє FBC.net.ua.

ЗМІ, які опублікували новини про справу щодо дій Гриценка, посилалися на витяг з ЄРДР за справою № 6201800000000020, відкритою за ст. 364 ч.1. «Зловживання владою або службовим становищем». У короткому викладі обставин по цій справи у ЄРДР, зазначалося про те, що:

«Посадові особи Міністерства оборони України протягом 2005 року видали накази про передачу військового майна (цілісних майнових комплексів, військових містечок на території міст Києва та Одеси) державному підприємству МОУ «Інвестжитло», чим змінили статус військового майна на державне, і в подальшому видали дозвіл на його реалізацію, що призвело до відчуження зазначеного майна в порушенні ст. 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» без дозволу Кабінету міністрів України.»

У витягу заявником по цій справі було вказано ГО «Центр розслідування корупційних схем».

Щоб перевірити, чи дійсно ця справа стосується Гриценка, наша редакція відправила відповідні запити до ДБР та до Заявника по цій справі з проханням прояснити ситуацію з суперечливими повідомленнями у ЗМІ та спростувати чи підтвердити інформацію про те, що в матеріалах кримінального провадження йдеться саме про дії Анатолія Гриценка.

Швидку відповідь від ДБР нам отримати не вдалося, але ми отримали відповідь від заявника, який чітко підтвердив, що у порушеній кримінальній справі за № 6201800000000020 йдеться саме про незаконні дії Анатолія Гриценка.

Так, у відповіді від «Центра розслідування корупційних схем» нам підтвердили, що витяг з ЄРДР не фейк, та що провадження було порушено на базі проведеного ними розслідування щодо незаконних дій Анатолія Гриценко.

В результаті розслідування в центрі дійшли висновку, що дії Анатолія Гриценка мають ознаки злочину, тому і звернулися з зібраними матеріалами до ДБР.

Надані у ДБР матеріали розслідування та докази містили 77 аркушів та вказували на те, що у діях Анатолія Гриценка були всі ознаки кримінального злочину.

Саме за цими матеріалами і було розпочато кримінальне провадження, про яке Анатолій Гриценко заявив, що не має до нього ніякого відношення. Про це центр отримав офіційну відповідь від ДБР.

Таким чином, нам вдалося підтвердити інформацію, що у ДБР розслідуються обставини, за матеріалами яких звинувачується саме Анатолій Гриценко, та те, що прес-служба самого «чесного» кандидата в Президенти оприлюднила неправдиву інформацію, намагаючись маніпулювати обставинами справи та відбілити свого шефа.